Инфекционист Малышев назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в Москве

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, чем обусловлен резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Москве. За минувшие сутки выявлено максимум случаев COVID-19 с 17 января - 3 818.
«Вполне возможно, что это майские, скорее всего. Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте. До майских мы как раз говорили, что после праздников, возможно, будет подъем. Но, заболеваемость - это пила, то больше, то меньше», - пояснил он.
Малышев отметил, что необходимо посмотреть в ближайшие дни, как дальше будет развиваться ситуация.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с началом третьей волны пандемии. За сутки количество случаев в стране увеличилось на 9 462.
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