Инфекционист Малышев назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в Москве

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14 мая 2021, 15:24 Источник: РИА Новости

медик, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, чем обусловлен резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Москве. За минувшие сутки выявлено максимум случаев COVID-19 с 17 января - 3 818.

«Вполне возможно, что это майские, скорее всего. Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте. До майских мы как раз говорили, что после праздников, возможно, будет подъем. Но, заболеваемость - это пила, то больше, то меньше», - пояснил он.

Малышев отметил, что необходимо посмотреть в ближайшие дни, как дальше будет развиваться ситуация.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с началом третьей волны пандемии. За сутки количество случаев в стране увеличилось на 9 462.

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