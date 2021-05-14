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Инфекционист Тимаков заявил, что в России началась третья волна пандемии COVID-19

, 13:41 Источник: ТАСС

Инфекционист Тимаков заявил, что в России началась третья волна пандемии COVID-19
анализ крови, pixabay.com

Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков выразил мнение, что рост заболеваемости коронавирусом нового типа на территории России связан с тем, что в стране началась третья волна пандемии.

По мнению специалиста, увеличение числа заболевших также возникло из-за того, что граждане начали пренебрегать правилами профилактики.

Евгений Тимаков подчеркнул, что третья волна уже давно пришла в Россию. Более того, в стране фиксируется не только рост заболеваемости COVID-19, но и рост летальности.

Врач, говоря о том, как будет развиваться третья волна пандемии коронавируса, отметил, что многое зависит от населения и того, как граждане будут соблюдать меры безопасности.

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