В России за сутки выявили 9 462 случая заражения коронавирусом

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14 мая 2021, 11:11

анализы, pixabay.com

За сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 9 462. Об этом утром в пятницу, 14 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, за прошедшие 24 часа новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в 84 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 604 (17,0%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в РФ выявили 4 922 901 случай заражения корнавирусом нового типа.

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