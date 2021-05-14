Количество заразившихся COVID-19 в Индии превысило 24 млн

В Индии за минувшие сутки зарегистрировали 343 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала пандемии количество случаев заболевания в стране достигло 24 046 809.
Уже три недели подряд – с 22 апреля – власти Индии сообщают о более чем 300 тысячах случаев заражения коронавирусом каждый день. Только в мае данный показатель пять раз превышал отметку в 400 тысяч. О том, что общее количество заболевших COVID-19 в Индии превысило 23 млн стало известно 12 мая, о более 22 млн – 9 мая, а о более 21 млн – 6 мая.
Число летальных исходов среди зараженных коронавирусом в Индии увеличилось за 24 часа на 4 тысячи и достигло 262 317. Количество выздоровевших пациентов возросло за сутки на 344 776 и достигло 20 079 599.
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