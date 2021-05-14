Биолог Баранова сообщила, что перенесенный коронавирус сокращает продолжительность жизни людей

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила в беседе с журналистами, что средняя продолжительность жизни людей, перенесших COVID-19, сокращается на 1,5-2 года.
Анча Баранова напомнила, что коронавирус нового типа является системным заболеванием, которым можно заболеть не один раз. По словам эксперта, "каждый эпизод коронавирусной болезни" немного, но сокращает жизнь человека, а в ряде случаев речь идет о значительном сокращении.
Вывод о том, что люди, переболевшие COVID-19, живут в среднем на 1,5-2 года меньше, можно сделать на основе статистики по США. Баранова предположила, что данные в других странах не будут сильно отличаться.
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