В США для привитых от коронавируса проведут лотерею и раздадут много разных «пряников»

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 мая 2021, 00:04 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: unipage.net

В Соединённых Штатах власти идут на повышения мотивации для всех, кто ещё не вакцинировался. Привитым от коронавируса даже обещают деньги из федерального бюджета. Розыгрыш продлится примерно 5 недель. Принять участие в нём могут все привитые граждане старше 18 лет. Впрочем, лотерея существует и для несовершеннолетних.

Число победителей дойдёт до пяти – по одному в каждую неделю. Призом для несовершеннолетних станет четырёхлетняя стипендия в государственных университетах Огайо. Она прекрасно покроет расходы на проживание, учебники и питание. Побороться за выигрыш смогут и совсем юные представители Америки возрастом 12-15 лет.



Стоит сказать, что лотереи для привитых – совсем не странность для Соединённых Штатов. Страна до сих пор находится на первом месте в мире по числу заражённых. И власти активно идут на массовую мотивацию населения. Они пытаются внушить всем обязательность вакцинации. Но при этом, делают это ненасильственными методами, а с помощью различных даров. Губернатор Нью-Йорка Куомо уже предупреждал местные бейсбольные команды «Метс» и «Янкиз» о том, что если они сделают перед играми прививки, то получат бесплатные билеты на матч. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обещал жителям, что за вакцинацию им сразу же выдадут билеты на посещение местных развлекательных центров и различных интересных мест.



Власти Западной Вирджинии обещали выдать каждому привитому от 16 до 35 лет сберегальную облигацию в 100 долларов. В Университете Северной Каролины за сертификаты о вакцинации студентам предлагают как бесплатный доступ к кофейням и учебникам, так и стипендию на оплату годового проживания. В Данвиллском колледже штата Иллинойс позволили вакцинированным пройти бесплатно любой летний учебный курс.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости