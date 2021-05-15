Иммунолог Крючков оценил заявление Мясникова о начале третьей волны коронавируса в России

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15 мая 2021, 11:09 Источник: Известия

человек в маске, фото: pixels.com

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал заявление врача Александра Мясникова о том, что в России началась третья волна новой коронавирусной инфекции.

Крючков отметил, что всплеска заболеваемости COVID-19 не ожидается, а то, что сейчас фиксируется, - это «продолжение предшествующей волны». По его словам, в течение месяца эпидемиологическая ситуация изменится в лучшую сторону.

«Летом, начиная с 10–15 июня, должно быть снижение заболеваемости, если не помешают новые линии коронавируса», - пояснил он.

Врач добавил, что на сегодняшний день иммунитет к коронавирусу имеется у 40% россиян. Крючков объяснил, что 35% человек переболели и 9% - получили первую дозу вакцины, но появляются новые линии, а к ним защитная функция ниже.

«У переболевших антитела исчезают со временем, и люди будут заражаться повторно. Поэтому эффект ближе к 40% … Но цель 75%», - высказал эксперт.

При этом Крючков считает, что предстоящая осень по заболеваемости пройдет легче, чем в прошлом году.

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