В России за сутки выявили более 8,7 тысяч новых случаев COVID-19
15 мая 2021, 11:28
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 4 931 691 случай заболевания. Об этом стало известно в субботу, 15 мая.
«За последние сутки в России выявлено 8 790 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 17% не имели клинических проявлений болезни … 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 866 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 3073, Санкт-Петербурге – 749, Московской области – 671, Ростовской области – 205 и Воронежской области – 131.
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