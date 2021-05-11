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Омбудсмен Кузнецова отреагировала на трагедию в казанской гимназии: «Верх трусости - стрелять по детям»

, 13:25 Источник: РИА Новости

Омбудсмен Кузнецова отреагировала на трагедию в казанской гимназии: «Верх трусости - стрелять по детям»
Анна Кузнецова, фото: President of Russia/Twitter.com/ globallookpress.com

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала стрельбу в казанской гимназии №175 рано утром во вторник, 11 мая. В результате происшествия погибли 8 человек, еще 20 пострадали.

«Сегодня произошла трагедия в Казани, погибли дети. ... Мы на связи с регионами, разными ведомствами ... Верх трусости - стрелять по детям», - высказала она.

Омбудсмен отметила, что ведет совместную работу со своим коллегой из Татарстана, и готова оказать необходимую помощь пострадавшим. В заключение своей речи Кузнецова объявила минуту молчания в связи с жертвами трагедии в казанской гимназии.

Напомним, что рано утром появились информация, двое неизвестных ворвались в учебное заведение и устроили стрельбу. Позже выяснилось, что напавший действовал один, его задержала полиция. Подозреваемым является мужчина 2001 года рождения - Ильназ Галявиев. 

СМИ со ссылкй на знакомых задержанного пишут, что Галявиев ни с кем не общался в колледже, откуда его отчислили, был тихим, спокойным и неконфликтным человеком.

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