Устроивший стрельбу в Казани месяц назад был отчислен из колледжа

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11 мая 2021, 13:22 Источник: ТАСС

тетрадь, учебник, pixabay.com

Днем во вторник, 11 мая, стало известно, что устроивший стрельбу в казанской школе учился в колледже ТИСБИ, однако месяц назад был отчислен из-за задолженности. Об этом заявили в учебном заведении.

Уточняется, что Ильназ Галявиев, открывший сегодня стрельбу в школе, являлся студентом 4-го курса колледжа ТИСБИ, но в апреле текущего года из-за академической задолженности его отчислили.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на школу в Казани погибли семеро детей и одна учительница. Двадцать человек пострадали.

Власти Татарстана объявили среду, 12 мая, днем траура в регионе. Завтра занятия во всех казанских школах проводиться не будут.

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