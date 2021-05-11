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В Татарстане 12 мая объявили днем траура

, 12:28 Источник: ТАСС

В Татарстане 12 мая объявили днем траура
свеча, pixabay.com

Власти Татарстана объявили среду, 12 мая, днем траура в связи со стрельбой в одной из школ Казани. Согласно последней информации, в результате атаки погибли семеро детей и одна учительница.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Политик также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Точные обстоятельства и подробности случившегося в учебном заведении в настоящий момент устанавливаются.

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Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской школе

Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской школе

Президент России Владимир Путин во вторник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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