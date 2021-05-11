Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской школе

Президент России Владимир Путин во вторник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле также сообщили, что Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Известно, что глава государства обсудил происшествие в школе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, заместителем председателя Правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой и министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.
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