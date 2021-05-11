Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской школе

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11 мая 2021, 12:22 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин во вторник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле также сообщили, что Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Известно, что глава государства обсудил происшествие в школе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, заместителем председателя Правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой и министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.

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