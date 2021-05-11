Власти Татарстана уточнили число погибших при стрельбе в школе

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11 мая 2021, 11:49 Источник: РИА "Новости"

школа в Казани, где произошла стрельба, vk.com/region_kazan116

В пресс-службе главы Татарстана утром во вторник, 11 мая, уточнили число погибших в результате стрельбы в казанской школе. Жертвами атаки, согласно последним данным, стали восемь человек.

Отмечается, что в результате стрельбы в школе погибли семеро детей и учительница. Пострадали в общей сложности двадцать человек.

Ранее сегодня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в районе казанской школы, где ранее была открыта стрельба, ввели режим контртеррористической операции. Принимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся.

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