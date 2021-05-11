Режим КТО введен в районе казанской школы, где произошла стрельба

В районе казанской школы, где ранее сегодня была открыта стрельба, ввели режим контртеррористической операции. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Согласно последней информации, принимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся школы, введен режим КТО.
Ранее сегодня стало известно, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и устроили взрыв. К настоящему моменту поступили данные об 11 погибших в результате случившегося. На место прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов.
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