Двое погибших в казанской школе разбились, выпрыгнув из окна

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11 мая 2021, 11:25 Источник: РИА "Новости"

место стрельбы в Казани, vk.com/region_kazan116

Представитель экстренных служб сообщил журналистам утром во вторник, 11 мая, что двое погибших при стрельбе в Казани школьников разбились после того, как выпрыгнули с третьего этажа здания.

Предполагается, что дети спасались от стрелявших. Вышеуказанная информация в настоящий момент проверяется.

Ранее сообщалось, что количество погибших при стрельбе в казанской школе увеличилось до одиннадцати. Учеников эвакуируют из здания учебного заведения. В сети появились видеозаписи с места происшествия, на которых видно, как пострадавших размещают в машинах скорой помощи.

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