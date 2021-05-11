Двое погибших в казанской школе разбились, выпрыгнув из окна

Представитель экстренных служб сообщил журналистам утром во вторник, 11 мая, что двое погибших при стрельбе в Казани школьников разбились после того, как выпрыгнули с третьего этажа здания.
Предполагается, что дети спасались от стрелявших. Вышеуказанная информация в настоящий момент проверяется.
Ранее сообщалось, что количество погибших при стрельбе в казанской школе увеличилось до одиннадцати. Учеников эвакуируют из здания учебного заведения. В сети появились видеозаписи с места происшествия, на которых видно, как пострадавших размещают в машинах скорой помощи.
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