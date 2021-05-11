Количество погибших при стрельбе в школе в Казани достигло девяти

Количество погибших в результате стрельбы в одной из школ Казани увеличилось до девяти человек. Согласно последним данным представителя экстренных служб, еще четыре человека получили ранения.
Ранее сегодня стало известно, что двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе. Сообщалось о задержании подростка, который, как предполагается, устроил стрельбу.
В сети к настоящему моменту появились видеозаписи с места стрельбы в Казани. На кадрах можно увидеть большое скопление людей напротив школы, а также машины пожарных, полиции и скорой помощи. Очевидцы сообщают, что слышали автоматные очереди и видели, что из здания выносят пострадавших детей.
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