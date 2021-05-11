В сети появились видеозаписи с места стрельбы в Казани. Ранее сегодня источники в экстренных службах сообщили, что огонь был открыт в одной из школ города, в результате случившегося есть погибшие.
На кадрах, появившихся в сети, можно увидеть большое скопление людей напротив школы, а также машины пожарных, полиции и скорой помощи. Очевидцы сообщают, что слышали автоматные очереди и видели, что из здания выносят пострадавших детей.
Опубликовано видео, на котором сотрудники МЧС размещают носилки с человеком в машине скорой помощи. На месте работают 20 бригад медиков. Есть информация о том, что погибли девять человек.
На место случившегося выехали прокурор Татарстана Илдус Нафиков и президент Татарстана Рустам Минниханов.
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