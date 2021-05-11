Появились первые кадры из казанской гимназии, где произошла стрельба

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11 мая 2021, 12:28

фото с места происшествия, vk.com/region_kazan116/ globallookpress.com

СМИ опубликовали первые кадры из гимназии №175 на улице Файзи в Казани, где во вторник, 11 мая, произошла стрельба. В результате происшествия погибли восемь человек – ученики и преподаватель, пострадали – 20 человек.

Очевидцы рассказали, что школьники выпрыгивали из окон, пытаясь спасти свою жизнь. На опубликованных в Интернете кадрах можно заметить разбитые стекла и выбитые двери, валяющиеся на полу.

Отмечается, что в совершении преступления подозревается 19-летний Ильназ Галявиев, бывший воспитанник гимназии. Молодой человек задержан. Также есть информация, что второго стрелка ликвидировали на четвертом этаже здания, однако в МВД Татарстана уточнили, что у парня не было сообщников, и он действовал один.

В настоящий момент на месте случившегося работают оперативные службы и полицейские. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.

Ранее АН опубликовали видеозаписи с места стрельбы в Казани.

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