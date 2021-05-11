Стрелок из Казани предупредил о предстоящей расправе в соцсетях, но ему никто не поверил

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11 мая 2021, 11:38 Источник: Baza, Mash, 112

Фото: соцсети

Стрелок, устроивший бойню в казанской школе Ильназ Галявиев незадолго до расправы написал пост в социальной сети, где предупредил о том, что собирается сделать, но ему никто не поверил.

«Сегодня я убью огромное количество биомусора и застрелюсь», - написал он в Telegram-канале с незамысловатым названием «Бог» и пошел убивать. Сейчас стрелок задержан. Его сообщник ликвидирован в ходе спецоперации.

Официальные данные: 7 детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани, пострадали 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

«Мы закрылись, сели в угол класса. У многих детей была истерика», - 15-летняя ученица казанской гимназии №175 пережила эту стрельбу — и теперь рассказывает, что происходило внутри во время захвата школы.

МВД Татарстана сообщает, что у Ильназа Галявиева, напавшего на казанскую школу №175, не было сообщников, и парень действовал один. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.

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