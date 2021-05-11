«Я осознал себя Богом не сразу, месяца два назад». Отрывки из первого допроса казанского стрелка

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11 мая 2021, 14:25

Фото: cоцсети

Опубликовано видео, на котором допрашивают казанского стрелка Ильназа Галявиева. Опубликовать его нельзя, потому что подросток начал кричать, материться и говорить, что он всех ненавидит. А еще отрывки из его первого первого допроса могут поразить видавшего виды психиатра.

Парень или грамотно «косит» или всерьез уверен, что он Бог. «Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую ерунду», - заявил он следователям.

Он также рассказал о родителях, точнее, что женщину, родившую его он матерью вовсе не считает: «У меня мамы нет, я её на «вы» просто называю. Она мне не мать. У меня нету родителей, я вас всех ненавижу. У меня нету матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нету ни мамы ни папы, я их так никогда не называл».

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