Аргументы Недели Общество 13+

«Я осознал себя Богом не сразу, месяца два назад». Отрывки из первого допроса казанского стрелка

, 14:25

«Я осознал себя Богом не сразу, месяца два назад». Отрывки из первого допроса казанского стрелка
Фото: cоцсети

Опубликовано видео, на котором допрашивают казанского стрелка Ильназа Галявиева. Опубликовать его нельзя, потому что подросток начал кричать, материться и говорить, что он всех ненавидит. А еще отрывки из его первого первого допроса могут поразить видавшего виды психиатра.

Парень или грамотно «косит» или всерьез уверен, что он Бог. «Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую ерунду», - заявил он следователям.

Он также рассказал о родителях, точнее, что женщину, родившую его он матерью вовсе не считает: «У меня мамы нет, я её на «вы» просто называю. Она мне не мать. У меня нету родителей, я вас всех ненавижу. У меня нету матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нету ни мамы ни папы, я их так никогда не называл».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БИ

Происшествия

Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской школе

Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской школе

Президент России Владимир Путин во вторник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью