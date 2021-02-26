Пилоту рухнувшего вертолета грозит иск почти в 600 млн рублей

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26 февраля 2021, 17:25 Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Военному пилоту Андрею Полонскому, осужденному за аварию вертолета Ми-8МТПР-1, грозит иск на 597 млн рублей. Офицер требует отменить судебные решения, утверждая, что к ЧП привели не допущенные им ошибки, а покрытие аэродрома, имевшее существенные дефекты.

Командир экипажа Андрей Полонский был признан Саратовским гарнизонным военным судом виновным в нарушении правил полетов и иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшем по неосторожности тяжкие последствия (ст. 351 УК). Пилот и его адвокаты требуют отменить все вынесенные судебные решения, они отправили жалобу в кассационный военный суд Новосибирска.

Пятого сентября 2019 года Ми-8МТПР-1, которым управлял Полонский, приземлился на дозаправку на военный аэродром Саратов-Сокол. После заправки экипажу предстояло переместить машину на место взлета. По версии следствия, в дальнейшем военный летчик совершил несколько ошибок.

Зная о неровностях на бетонной полосе, Полонский не стал вызывать транспортный тягач, а выруливание на взлетно-посадочную полосу начал производить сам, получив на это добро руководителя полетов, но не проверил по контрольной карте готовность к маневру других членов экипажа, что является нарушением руководства по летной эксплуатации (РЛЭ) вертолета.

Как утверждает следствие, пилот перевел вертолет в поступательное движение увеличением общего шага несущего винта (НВ) до 3,6° вместо положенных РЛЭ 1–2°, после чего стал выдерживать в процессе руления значение общего шага НВ в пределах от 3,6° до 4,9°, поддерживая тем самым «взвешенное состояние вертолета». При этом в нарушение положений методического пособия «Техника пилотирования и вертолетовождения Ми-8МТВ-5-1» (на его базе и был создан Ми-8МТПР-1) скорость быстро идущего человека — 5 км/ч при рулении по некачественному покрытию пилот не выдерживал, разогнав машину до 14,4 км/ч. В предстоящий поворот вертолет вошел под большим углом. Его правая основная стойка шасси оторвалась от полосы, и появился юз влево, перешедший к смещению машины в ту же сторону.

В результате этих и последовавших действий Поклонского, по мнению следствия, после того как пилот решил поднять машину в воздух, вертолет рухнул и загорелся. Всего за несколько минут он был уничтожен. Свои потери (стоимость вертолета и заправленного в него керосина) Минобороны оценило в 597 млн 596 тыс. 129 руб. и 37 коп.

Обжалуя вынесенный осенью 2020 года года приговор в Центральном окружном военном суде, пилот Полонский и его адвокаты отмечали, что следствие неверно квалифицировало ЧП по «авиационной» ст. 351 УК РФ: поскольку вертолет и входящее в его комплектацию оборудование являются предметами военной техники, расследование, по их мнению, должно проводиться по факту ее уничтожения или утраты (ст. 347 или ст. 348 УК).

Они отмечали, что за штурвалом вертолета осужденный оказался вынужденно — по приказу, так как у него не было допуска к полетам на Ми-8МТПР-1. Пилот обращал внимание, что для тушения огня использовалась машина, не предназначенная для борьбы с пожарами на авиационной технике. При этом она приехала на место происшествия через большой промежуток времени, пожарный расчет был плохо экипирован и производил тушение разлившегося из баков вертолета горючего водой, что «в конечном итоге привело к резкому усилению интенсивности горения и распространению его очага и, как следствие, к полному уничтожению вертолета».

По версии осужденного, «руление вертолета проводилось по полосе, имевшей недопустимые дефекты», что и стало главной причиной аварии, в которой виноваты должностные лица авиационной базы Саратовского филиала военного учебно-научного центра военно-воздушных сил Военно-воздушной академии в Сызрани.

После того, как жалоба Полонского была отклонена, офицер, отмеченный ранее ведомственной медалью «За отличие в службе» III степени, обратился в кассационный военный суд.