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Жириновский предложил выдвинуть разработчиков «Спутника V» на Нобелевскую премию

, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

Жириновский предложил выдвинуть разработчиков «Спутника V» на Нобелевскую премию
вакцина, фото:Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наградить разработчиков российской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» государственной премией, а также номинировать на Нобелевскую премию.

«Создание вакцины "Спутник V" - эпохальное событие. Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины», - высказал он.

Ранее сообщалось, что «Спутник V» назвали одним из самых существенных научных прорывов в России со времен СССР.

Кроме того, немецкий журналист Жак Шустер заявил, что РФ смогла удивить западные страны созданием вакцины.

БА

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