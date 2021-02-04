Немецкий журналист Шустер заявил об удивлении Запада от российской вакцины

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4 февраля 2021, 07:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Welt

шприц, фото: pixels.com

Немецкий журналист Жак Шустер заявил, что Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». По его словам, последней раз зарубежные страны внимательно наблюдали за Москвой в 1957 году – запуск в космос первого искусственного спутника Земли.

«С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами"», - написал он в своем материале для газеты Welt.

Тогда США и Европа испугались СССР, уточнил журналист.

Шустер отметил, что публикация результатов третьей фазы клинических исследований российской вакцины в медицинском журнале Lancet доказала высокую эффективность препарата. Автор добавил, что это оправдывает решение Москвы начать использовать «Спутник V» до обнародования окончательных данных о ней.