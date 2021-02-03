У Берлина нет принципиальных возражений против производства в ФРГ вакцины «Спутник V»
3 февраля 2021, 21:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и институт имени Гамалеи начали переговоры с немецким биофармацевтическим предприятием IDT Biologika.
По словам представителя Минздрава ФРГ Дорис Берве-Шухт, содержание или подробности конфиденциальных переговоров неизвестны. Она напомнила, что глава министерства Йенс Шпан выразил готовность использовать российский препарат в случае его допуска на европейский лекарственный рынок.
«Если вакцина безопасна и действенна, неважно, в какой стране она произведена», - напомнила представитель Минздрава слова своего руководителя.
Ранее сообщалось, что Армения готова приобрести российскую вакцину «Спутник V».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.