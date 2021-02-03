У Берлина нет принципиальных возражений против производства в ФРГ вакцины «Спутник V»

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3 февраля 2021, 21:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и институт имени Гамалеи начали переговоры с немецким биофармацевтическим предприятием IDT Biologika.

По словам представителя Минздрава ФРГ Дорис Берве-Шухт, содержание или подробности конфиденциальных переговоров неизвестны. Она напомнила, что глава министерства Йенс Шпан выразил готовность использовать российский препарат в случае его допуска на европейский лекарственный рынок.

«Если вакцина безопасна и действенна, неважно, в какой стране она произведена», - напомнила представитель Минздрава слова своего руководителя.

Ранее сообщалось, что Армения готова приобрести российскую вакцину «Спутник V».