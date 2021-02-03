Армения готова приобрести российскую вакцину «Спутник V»

3 февраля 2021, 18:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Вечером в среду, 3 февраля, стало известно, что Армения в настоящий момент активно ведет переговоры с российской стороной по вопросу закупки вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V".
Глава Минздрава республики Анаит Аванесян в рамках встречи с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным отметила, что Армения готова приобрести российскую вакцину против коронавирусной инфекции. Она также выразила Москве благодарность за оказание регулярной помощи армянской стороне в борьбе с пандемией COVID-19.
Напомним, ранее сегодня в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что "Спутник V" одобрили в Министерстве здравоохранения Армении.
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