Армения готова приобрести российскую вакцину «Спутник V»

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3 февраля 2021, 18:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Вечером в среду, 3 февраля, стало известно, что Армения в настоящий момент активно ведет переговоры с российской стороной по вопросу закупки вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V".

Глава Минздрава республики Анаит Аванесян в рамках встречи с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным отметила, что Армения готова приобрести российскую вакцину против коронавирусной инфекции. Она также выразила Москве благодарность за оказание регулярной помощи армянской стороне в борьбе с пандемией COVID-19.

Напомним, ранее сегодня в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что "Спутник V" одобрили в Министерстве здравоохранения Армении.