Глава Минздрава Испании оценил возможность приобретения вакцины «Спутник V»

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3 февраля 2021, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас в среду заявила, что страна не против использования российской вакцины "Спутник V", если ее одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам.

Каролина Дариас подчеркнула, что Испания с энтузиазмом примет любую вакцину, которая будет разрешена Европейским агентством по лекарственным средствам. "Это единственная граница, единственное требование", – уточнила глава испанского минздрава, отвечая на вопрос одного из депутатов о возможности приобретения страной российского препарата.

Отметим, что ранее аналогичное заявление сделала руководитель испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя.