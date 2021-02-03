Глава Минздрава Испании оценил возможность приобретения вакцины «Спутник V»
3 февраля 2021, 16:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас в среду заявила, что страна не против использования российской вакцины "Спутник V", если ее одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам.
Каролина Дариас подчеркнула, что Испания с энтузиазмом примет любую вакцину, которая будет разрешена Европейским агентством по лекарственным средствам. "Это единственная граница, единственное требование", – уточнила глава испанского минздрава, отвечая на вопрос одного из депутатов о возможности приобретения страной российского препарата.
Отметим, что ранее аналогичное заявление сделала руководитель испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя.
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