Президент Сербии попросил о поставках новых партий вакцины «Спутник V»

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3 февраля 2021, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Президент Сербии Александр Вучич в среду, 3 февраля, сообщил, что в рамках телефонного разговора с главой Российской Федерации Владимиром Путиным попросил о новых партиях вакцины "Спутник V".

В начале января стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии договорились о поставках на территорию страны двух миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции, созданной российскими учеными.

Ранее сегодня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что цена российской вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" для зарубежных стран будет составлять около 10 долларов.