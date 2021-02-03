В РФПИ заявили, что стоимость вакцины «Спутник V» для других стран составит около $10

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3 февраля 2021, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sky News

шприц, ампула, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в среду, 3 февраля, сообщил журналистам, какой будет цена российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для зарубежных стран.

Дмитриев отметил, что будет продавать вакцину "Спутник V" очень близко к той цене, которая установлена в настоящий момент – около 10 долларов. В РФПИ отметили, что не получают значительную выгоду от прибыли, а лишь пытаются окупить собственные вложения.

Уточняется, что разработчики препарата воспринимают это как вопрос ответственности перед обществом.