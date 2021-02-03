Макрон назвал условие использования вакцины «Спутник V» во Франции после публикации о ее эффективности

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3 февраля 2021, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

Эммануэль Макрон, фото: Vincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.de/ globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя публикацию о результатах третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V», назвал условие применения препарата в стране.

«Мы видели публикации, которые указывают на высокую эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V"», - высказал он в интервью телеканалу TF 1.

Макрон отметил, что готов использовать российскую вакцину от нового коронавируса во Франции, если Москва отправит им разрешение о выходе препарата на европейский рынок. Как только документ будет одобрен, Париж рассмотрит «Спутник V» с научной точки зрения, пояснил он.

Ранее вирусолог объяснил, почему у вакцинированных против коронавирусной инфекции появляются побочные эффекты.