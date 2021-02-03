Вирусолог Альтштейн назвал причину побочных эффектов при вакцинации от COVID-19
3 февраля 2021, 07:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: 360tv.ru
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил, почему у вакцинированных против новой коронавирусной инфекции появляются побочные эффекты. Сейчас любой желающий в России может сделать прививку от COVID-19 препаратом «Спутник V».
«Это от иммунитета не зависит. Это особенности организма, идет реакция на вирусный белок … Вирусный белок обладает своей токсичностью. Вот она и проявляется», - пояснил он.
Альтштейн отметил, что у разных людей отличается восприимчивость к токсичности вирусного белка. По его словам, «ничего плохого и опасного» в такой реакции нет.
Ранее медицинский журнал Lancet заявил об эффективности российской вакцины «Спутник V».
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