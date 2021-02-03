Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V»
3 февраля 2021, 07:32[ «Аргументы Недели» ]
Эффективность вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» превысила 91% в третьей фазе клинических испытаний. Результаты исследования опубликовал научный журнал Lancet.
В источнике говорится, что эффективность вакцины для 2 144 добровольцев в возрасте старше 60 лет составила 91,8% и не отличается от показателей группы от 18 лет. Кроме того, препарат способен полностью защитить при тяжелых случаях заболевания. Результаты показали, что уровень антител у привитых пациентов в 1,3 - 1,5 раза превышал уровень антител у переболевших.
Выводы сделаны на основе анализа данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию или плацебо.
Российский фонд прямых инвестиций заявил, что публикация в "одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира" доказывает высокую эффективность и безопасность вакцины.
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