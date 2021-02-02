Мурашко заявил о высокой эффективности и безопасности вакцины «Спутник V»

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2 февраля 2021, 17:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Михаил Мурашко. Фото: сайт Минздрава РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что промежуточные результаты пострегистрационного исследования вакцины «Спутник V» демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность.

Глава Минздрава РФ отметил, что публикация результатов исследования в одном из ведущих медицинских рецензируемых журналов мира подтверждает не только качество, но и глобальный интерес к российской вакцине.

Он также отметил, что россияне имеют возможность пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19 одной из лучших вакцин – «Спутник V» НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России.

Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Армении.