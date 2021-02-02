Мурашко заявил о высокой эффективности и безопасности вакцины «Спутник V»
2 февраля 2021, 17:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что промежуточные результаты пострегистрационного исследования вакцины «Спутник V» демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность.
Глава Минздрава РФ отметил, что публикация результатов исследования в одном из ведущих медицинских рецензируемых журналов мира подтверждает не только качество, но и глобальный интерес к российской вакцине.
Он также отметил, что россияне имеют возможность пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19 одной из лучших вакцин – «Спутник V» НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России.
Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Армении.
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