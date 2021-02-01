Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Армении
1 февраля 2021, 18:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о регистрации в Армении вакцины от коронавируса «Спутник V».
Решение об одобрении вакцины принято на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении.
«Сегодня мы объявляем об одобрении препарата министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса», - заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее посол Франции в РФ Леви назвал условие для совместного производства «Спутник V».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.