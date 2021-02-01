Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Армении

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1 февраля 2021, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Вакцина "Спутник V". Фото: сайт РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о регистрации в Армении вакцины от коронавируса «Спутник V».

Решение об одобрении вакцины принято на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении.

«Сегодня мы объявляем об одобрении препарата министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса», - заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее посол Франции в РФ Леви назвал условие для совместного производства «Спутник V».