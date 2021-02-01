ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Армении

, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Армении
Вакцина "Спутник V". Фото: сайт РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о регистрации в Армении вакцины от коронавируса «Спутник V».

Решение об одобрении вакцины принято на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении.

«Сегодня мы объявляем об одобрении препарата министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса», - заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее посол Франции в РФ Леви назвал условие для совместного производства «Спутник V».

ДВа

Общество

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

СМИ сообщили, что с понедельника, 1 февраля, размер ряда социальных пособий и выплат в России увеличится на 4,9%. Такое решение коснется людей с инвалидностью, подвергшихся радиации и пострадавших на производстве, а также ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и РФ и Героев труда.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью