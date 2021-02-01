Посол Франции в РФ Леви назвал условие для совместного производства «Спутник V»
1 февраля 2021, 10:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Посол Франции в РФ Пьер Леви в рамках беседы с журналистами в понедельник назвал условие для совместного производства российской вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" двумя странами.
Пьер Леви отметил, что в данном вопросе все будет зависеть от одобрения российской вакцины Европейским агентством по лекарствам, которое будет проводиться исключительно на основе тщательного научного анализа.
Напомним, в августе прошлого года Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало вакцину "Спутник V", которую ранее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Вышеуказанный препарат стал первым в мире по профилактике COVID-19.
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