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Посол Франции в РФ Леви назвал условие для совместного производства «Спутник V»

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Посол Франции в РФ Леви назвал условие для совместного производства «Спутник V»
вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Посол Франции в РФ Пьер Леви в рамках беседы с журналистами в понедельник назвал условие для совместного производства российской вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" двумя странами.

Пьер Леви отметил, что в данном вопросе все будет зависеть от одобрения российской вакцины Европейским агентством по лекарствам, которое будет проводиться исключительно на основе тщательного научного анализа.

Напомним, в августе прошлого года Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало вакцину "Спутник V", которую ранее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Вышеуказанный препарат стал первым в мире по профилактике COVID-19. 

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