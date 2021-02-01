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Российский постпред в Евросоюзе Чижов оценил идею введения «паспортов вакцинации» в ЕС

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Российский постпред в Евросоюзе Чижов оценил идею введения «паспортов вакцинации» в ЕС
шприц, pixabay.com

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что вокруг вопроса с вероятным введением «паспортов вакцинации» против коронавируса нового типа в ЕС сложилось немало «ненужного шума».

В период январских праздников в СМИ появились данные о том, что Шенгенские визы якобы будут выдавать лишь при наличии прививки от COVID-19, причем сделанной исключительно вакциной, созданной на Западе.

Владимир Чижов назвал вышеуказанную информацию «явной неправдой» и отметил, что подобный подход означал бы отказ европейских партнеров России не только от контактов со страной, но и с большинством населения Земли. Постпред также заметил, что в условиях нынешнего дефицита вакцин в Евросоюзе такой шаг вряд ли реален.

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