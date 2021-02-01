Российский постпред в Евросоюзе Чижов оценил идею введения «паспортов вакцинации» в ЕС
1 февраля 2021, 10:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что вокруг вопроса с вероятным введением «паспортов вакцинации» против коронавируса нового типа в ЕС сложилось немало «ненужного шума».
В период январских праздников в СМИ появились данные о том, что Шенгенские визы якобы будут выдавать лишь при наличии прививки от COVID-19, причем сделанной исключительно вакциной, созданной на Западе.
Владимир Чижов назвал вышеуказанную информацию «явной неправдой» и отметил, что подобный подход означал бы отказ европейских партнеров России не только от контактов со страной, но и с большинством населения Земли. Постпред также заметил, что в условиях нынешнего дефицита вакцин в Евросоюзе такой шаг вряд ли реален.
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