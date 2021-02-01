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На российском рынке может появиться китайская вакцина от коронавируса

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На российском рынке может появиться китайская вакцина от коронавируса
шприц, фото: pixels.com

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Китай предложил России свою вакцину против новой коронавирусной инфекции. Политик не исключает, что после проверки на эффективность и безопасность она может появиться на российском рынке.

«Что касается иностранных вакцин, то, во-первых, нам их ещё никто не предлагает особо. Потому что каждая страна хочет прежде всего удовлетворить свои нужды, хочет провакцинировать своё население, это абсолютно нормально, и наша позиция такая же», – высказал он, отметив, что с таким предложением вышли только китайцы.

Медведев добавил, что инициатива иностранных партнеров будет проанализирована. По его словам, если тот или иной препарат будет признан эффективным и безопасным, то он может появиться на российском рынке. При этом политик пояснил, что сейчас основная задача выпуск отечественной вакцины и достижение необходимых показателей. Он напомнил, что в РФ разработаны три препарата, два из которых уже зарегистрированы - Спутник V и ЭпиВакКорона. 

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