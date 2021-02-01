Медведев заявил о возможном отключении РФ от глобальной сети

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1 февраля 2021, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

глобальная сеть, фото: pixabay.com

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети. По его словам, у властей есть план действий в данной ситуации.

«Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление – в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном. План, конечно, у нас есть», - высказал он.

Медведев отметил, что Россия была вынуждена создать свою систему по передаче информации из-за угроз об отключении страны от системы международных расчетов SWIFT, это позволит обмениваться электронными сообщениями. Он добавил, что такая же ситуация может произойти с Интернетом, и тогда не будет доступа к основным узлам этой сети.

«Поскольку на Интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций. Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу», - почеркнул он, говоря про закон о российском сегменте Интернета, чтобы он мог управляться автономно.