Медведев назвал блокировку аккаунтов Трампа «вопиющим случаем за гранью понимания»

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1 февраля 2021, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что блокировка аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в соцсетях является вопиющим случаем "за гранью понимания".

Медведев подчеркнул, что Трампа, которому до настоящего момента не предъявлено обвинений ни по одной статье, буквально отрезали от избирателей.

Зампредседателя Совбеза РФ напомнил, что у Трампа, который тогда являлся действующим лидером крупнейшей экономики мира, только в Twitter было 85 миллионов подписчиков. Дмитрий Медведев заметил, что решение о блокировке было принято компаниями в связи с тем, что они симпатизируют демократам. "Но это должно отражаться на объективности их позиции? По-хорошему – нет", – заключил политик.