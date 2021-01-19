Песков прокомментировал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
19 января 2021, 14:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 19 января, прокомментировал ситуацию с закрытием аккаунтов действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в соцсетях.
Песков назвал случившееся уроком для всего мира. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, компании, которые зарабатывают деньги на том, что являются платформой для большого количества людей из множества стран, должны иметь определенные обязательства, которые следует регламентировать. Дмитрий Песков убежден, что оставлять важные решения на произвольное мнение вышеуказанных организаций неправильно.
Напомним, ранее Twitter, Facebook, Twitch, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа на разные сроки из-за его публикаций о беспорядках в Вашингтоне.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.