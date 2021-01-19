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Песков прокомментировал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Песков прокомментировал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 19 января, прокомментировал ситуацию с закрытием аккаунтов действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в соцсетях.

Песков назвал случившееся уроком для всего мира. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, компании, которые зарабатывают деньги на том, что являются платформой для большого количества людей из множества стран, должны иметь определенные обязательства, которые следует регламентировать. Дмитрий Песков убежден, что оставлять важные решения на произвольное мнение вышеуказанных организаций неправильно.

Напомним, ранее Twitter, Facebook, Twitch, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа на разные сроки из-за его публикаций о беспорядках в Вашингтоне.

ЕТ

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