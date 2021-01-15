Для Трампа не осталось соцсетей

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15 января 2021, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Между противниками и сторонниками действующего президента США Дональда Трампа развернулась настоящая война. Врагам Дональда Фредовича удалось заблокировать несколько страниц главы государства в социальных сетях. Сторонники президента вынуждены искать новые платформы, однако пока безуспешно.



Градус напряжения может снизиться после инаугурации Джозефа Байдена. Глава Twitter Джек Дорси заявил, что блокировка аккаунта президента США является вынужденной мерой. Блокировка социальных сетей происходит довольно часто. Подобная практика характерна для авторитарных режимов и проводится при поддержке государственных органов. На сегодняшний день президента Америки заблокировали все крупные интернет-площадки: Twitter, Facebook и Instagram. Замороженным оказался и его канал на YouTube. Руководство площадок посчитало, что Трамп будет использовать их для подстрекательства сторонников к насилию и участию в беспорядках. В своих пресс-релизах соцсети напомнили, что они не могут использоваться для пропаганды ненависти и насилия.



В ближайшее время должен состояться суд между сторонниками и противниками президента относительно аккаунта Трампа в социальной сети Parler. Она активно используется на Ближнем Востоке. Однако после наплыва в неё американских правых и ультраправых, площадка стала представлять угрозу для ближневосточных стран.



