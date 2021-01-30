РБК: Центр Гамалеи создаст новую вакцину от COVID-19

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30 января 2021, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

микроскоп, pixabay.com

В субботу, 30 января, стало известно, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи создаст новую вакцину от коронавируса.

Журналисты сообщили, что к настоящему моменту Минздрав согласовал центру госзадание на разработку препаратов для профилактики коронавирусной инфекции. Уточняется, новая вакцина будет работать на основе вирусоподобных частиц.

Кроме того, отмечается, что в 2021-2023 годы учреждение планирует выпустить средства против COVID-19 на базе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. Также в следующем году должен появиться препарат, который сможет блокировать рецептор АСЕ2, используемый SARS-CoV-2 в качестве "ворот" для проникновения в клетки. Предполагается, что данное средство можно будет применять не только для профилактики, но и для лечения коронавируса нового типа.