Иран и Россия подписали контракт на закупку и производство вакцины

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30 января 2021, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: IRNA

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Посол Ирана в России Казем Джалали в субботу, 30 января, заявил, что Москва и Тегеран заключили договор на закупку и совместное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Уточняется, что первая партия вакцины поступит в Иран до 7 февраля. Подчеркивается также, что соглашение было подписано в минувшую пятницу.

Кроме того, в ближайшие 10 дней Москву посетит делегация Министерства здравоохранения Ирана в целях обсуждения вопроса производства российской вакцины против COVID-19 на территории страны.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что власти страны одобрили российский препарат "Спутник V".