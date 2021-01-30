Онищенко привился от COVID-19 незарегистрированной вакциной центра им. Чумакова

Аргументы Недели → Общество 13+

30 января 2021, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Геннадий Онищенко, АГН Москва/Global Look Press

Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко сообщил журналистам в субботу, 30 января, что сделал прививку от COVID-19.

Согласно последней информации, Онищенко привился препаратом, разработанным Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Депутат Госдумы уточнил, что сделал себе две аппликации.

Вакцинация, по словам Геннадия Онищенко, прошла "адекватно той ситуации, которая называется иммунизацией". Бывший главный санитарный врач РФ напомнил, что вакцина, о которой идет речь, пока не зарегистрирована.