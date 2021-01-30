Онищенко привился от COVID-19 незарегистрированной вакциной центра им. Чумакова
30 января 2021, 09:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко сообщил журналистам в субботу, 30 января, что сделал прививку от COVID-19.
Согласно последней информации, Онищенко привился препаратом, разработанным Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Депутат Госдумы уточнил, что сделал себе две аппликации.
Вакцинация, по словам Геннадия Онищенко, прошла "адекватно той ситуации, которая называется иммунизацией". Бывший главный санитарный врач РФ напомнил, что вакцина, о которой идет речь, пока не зарегистрирована.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.