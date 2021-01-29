Источник: привитые от COVID-19 россияне смогут попасть в Грузию с 1 февраля
29 января 2021, 15:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Осведомленный источник в правительстве Грузии в пятницу заявил, что граждане Российской Федерации, прошедшие курс вакцинации от коронавируса нового типа смогут попасть в Грузию уже с 1 февраля.
По словам источника, россиян будут впускать на территорию Грузии и в том случае, если они будут привиты вакциной против COVID-19 российского производства.
Грузия с 1 февраля восстанавливает регулярное авиасообщение с внешним миром, которое было прервано с марта прошлого года из-за пандемии. Министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава в пятницу сообщила, что все иностранцы, которые привиты вакциной от коронавируса, смогут попасть в страну.
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