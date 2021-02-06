Bloomberg: «Спутник V» назвали одним из существенных научных прорывов в России

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6 февраля 2021, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

вакцина, фото: Luis Lima Jr/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

После публикации результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» в престижном медицинском издании The Lancet многие страны «выстроились в очередь» в качестве потенциальных заказчиков. Об этом сообщило в субботу, 6 февраля, агентство Bloomberg.

The Lancet заявил, что российская вакцина не уступает американским и европейским аналогам и гораздо более эффективна, чем препараты китайского производства. При этом директор консалтинговой компании Оксана Антоненко отметила, что успех «Спутника V» в борьбе с коронавирусом может усилить геополитическое влияние России, в частности в Латинской Америке.

Главный редактор медицинского журнала Ричард Хортон считает, что российский препарат получит широкое распространение, «но это произойдет не быстро». Агентство передает, что Европейские регулирующие органы начинают рассматривать запрос на разрешение «Спутника V» после обещания Германии помочь ускорить эту процедуру.

Россия совершила, возможно, самый существенный научный прорыв с советских времен, представив первую в мире вакцину против COVID-19, пишет автор материала.

Ранее немецкий журналист Жак Шустер заявил, что Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины.