Эксперт Велданова оценила безопасность вакцины «ЭпиВакКорона» для онкобольных

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6 февраля 2021, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

вакцина, фото: pixels.com

Директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова рассказала, безопасна ли вакцина против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» для аллергиков и онкологических больных.

«Основное отличие от "Спутника V", разработанного центром Гамалеи, заключается в том, что "ЭпиВакКорона" - пептидная вакцина, а не векторная. Она сделана из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Есть предположение, что эта вакцина может оказаться безопаснее для аллергиков и онкобольных», - пояснила она.

Велданова напомнила, в апреле будет доступна третья российская вакцина «Ковивак», разработанная Центром имени Чумакова. По ее словам, она представляет собой целые убитые вирусы. Ожидается, что это позволит стимулировать выработку антител сразу ко всем белкам вируса, добавила эксперт. Она уточнила, что препарат будет легче хранить и транспортировать.