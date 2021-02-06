Жириновский рассказал, как незаметно оказал влияние на создание вакцины против коронавируса

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6 февраля 2021, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

вакцина, фото: Christian Thiele/dpa/ globallookpress.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своём вкладе в создание вакцины против новой коронавирусной инфекции. По его словам, это произошло около десяти лет назад в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи.

Жириновский вспомнил, как в научном центре должны были отключить электричество за «неуплату по долгам», что могло привести к порче хранившихся там препаратов. Депутат отметил, что решил проблему - «спас вирусологию нашей страны».

«Им не отключили свет. Все образцы вирусов спасены. Мой вклад. Сейчас бы у нас не было вакцины и умерло бы еще больше людей», - высказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Однако политик возмутился, что СМИ до сих пор не освещали эту ситуацию.