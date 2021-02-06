Иммунолог Валента назвал сроки вакцинации против аллергии на кошек в РФ, пациентов ждет положительный «побочный» эффект

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6 февраля 2021, 08:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента рассказал, когда в России начнется вакцинация против аллергии на кошек. Специалист разрабатывает препарат совместно с командой Сеченовского университета.

Валента сообщил, что в 2021 году ученые планируют скомпоновать вакцину, завершить доклинические исследования и перейти к клиническим. По его словам, осенью молекула будет готова, в марте будут данные о безопасности, а летом 2022 медики могут начать прививать добровольцев.

«С этапа дозировки и безопасности можно перейти к большому исследованию, и тогда при определенных обстоятельствах, возможно, уже в 2023 году вакцина будет доступна для населения, поскольку регистрация препаратов в России также происходит быстрее, чем в ЕС», - пояснил он.

Иммунолог заявил, что это будет лучшая вакцина, которую только можно придумать против аллергии на кошек. Она будет безопасной и может производиться с помощью генной инженерии, а применение будет очень удобным - необходимо сделать пять инъекций для выработки именного ответа, после прививаться каждые шесть месяцев, подчеркнул Валента.

«Мы планируем применять препарат для профилактики аллергии, в частности, у детей, чтобы у них такая аллергия вообще не развивалась. Таким образом, может получиться, что Россия станет первой страной без аллергиков на кошек», - добавил эксперт.

Кроме того, Валента назвал положительный «побочный» эффект от вакцины – иммунитет против аллергии на собак, кошек и мелких животных. Ученые включат в сыворотку молекулы аллергенов кошки, которые вступают в перекрестную реакцию с аллергенами собак, морских свинок и крыс.