Американские эксперты назвали главное преимущество вакцины «Спутник V»

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5 февраля 2021, 10:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Эксперты американских университетов ознакомились с результатами третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» в журнале The Lancet.

Одним из главных преимуществ препарата они назвали то, что она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время транспортировки и хранения.

Инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете Дин Уинслоу считает, что российский препарат сыграет важную роль в борьбе с коронавирусом в мире, поскольку это ДНК-вакцина, которая требует такого хранения и перевозки как РНК-вакцины.

Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвардского университета Дэниел Курицкис обратил внимание на то, что «Спутник V» можно хранить при температуре обычного холодильника.

По его словам, это поможет доставить препарат в те государства, где меньше возможностей обеспечить хранение вакцины при сверхнизкой температуре.

Ранее сообщалось, что Киргизия остается без вакцины от Pfizer из-за отсутствия холодильников.