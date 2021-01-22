Сурабалдиева заявила, что Киргизия остается без вакцины от Pfizer из-за холодильников
22 января 2021, 18:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Вице-премьер Киргизии Эльвира Сурабалдиева заявила, что США не будут приобретать для Киргизии холодильники для хранения вакцину от Pfizer.
Таким образом, она опровергла заявление главы киргизского Минздрава, который сообщил в парламенте о помощи США в вакцинации.
Киргизия могла бы получить вакцины от Pfizer в рамках международного механизма Covax, но у нее нет технических возможностей для обслуживания препаратов, требующих хранения при минус 70 градусах. В настоящее время Киргизия использует 500 тысяч доз вакцины «Спутник V», которые Россия передала стране бесплатно.
Ранее сообщалось, что избранный президент Киргизии вступит в должность 28 января.
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