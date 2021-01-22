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Сурабалдиева заявила, что Киргизия остается без вакцины от Pfizer из-за холодильников

, 18:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Сурабалдиева заявила, что Киргизия остается без вакцины от Pfizer из-за холодильников
Эльвира Сурабалдиева. Фото: сайт правительства Киргизии.

Вице-премьер Киргизии Эльвира Сурабалдиева заявила, что США не будут приобретать для Киргизии холодильники для хранения вакцину от Pfizer.

Таким образом, она опровергла заявление главы киргизского Минздрава, который сообщил в парламенте о помощи США в вакцинации.

Киргизия могла бы получить вакцины от Pfizer в рамках международного механизма Covax, но у нее нет технических возможностей для обслуживания препаратов, требующих хранения при минус 70 градусах. В настоящее время Киргизия использует 500 тысяч доз вакцины «Спутник V», которые Россия передала стране бесплатно.

Ранее сообщалось, что избранный президент Киргизии вступит в должность 28 января.

ДВа

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